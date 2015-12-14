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Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray Maçın Golleri Geniş Özeti İzle

Beşiktaş Olimpiyatta Galatasaray'ı Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin attığı goller ile 2-1 yenip aralarındaki puan farkını 9 puna çıkarttı, liderliği yeniden Fenerbahçe'nin elinden almış oldu, Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray Maçın Golleri Geniş Özeti İzle haberimizin detayında bulabilirsiniz

Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray Maçın Golleri Geniş Özeti İzle
 Beşiktaş Olimpiyatta Galatasaray'ı Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin attığı goller ile 2-1 yenip aralarındaki puan farkını 9 puna çıkarttı, liderliği yeniden Fenerbahçe'nin elinden almış oldu, Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray Maçın Golleri Geniş Özeti İzle haberimizin detayında bulabilirsiniz
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenerek hem liderliği bırakmadı, hem de rakibini 2011'den bu yana ilk kez yendi.

Son 2 sezon hiç yenemediği 2 rakibini de ligin ilk yarısında mağlup eden Beşiktaş'a galibiyeti sonradan oyuna giren Gökhan Töre getirdi.

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Günay Güvenç, Beck, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 72 Gökhan Töre), Sosa (Dk. 88 Necip Uysal), Olcay Şahan (Dk. 60 Kerim Frei), Gomez

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Semih Kaya, Olcan Adın, Chedjou, Selçuk İnan, Podolski, Sneijder, Yasin Öztekin (Dk. 73 Tarık Çamdal), Burak Yılmaz (Dk. 37 Umut Bulut)

Goller: Dk. 54 Sneijder (Galatasaray), Dk. 56 Gomez, Dk. 74 Gökhan Töre (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45 Gomez, Dk. 58 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 52 Yasin Öztekin, Dk. 61 Olcan Adın, Dk. 67 Selçuk İnan, Dk. 90 Chedjou, Dk. 90+2 Semih Kaya (Galatasaray)


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