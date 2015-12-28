Belçika Onur Kaya'nın başarısını konuşuyor

Zulte Waregem takımında forma giyen Onur Kaya, 2015-2016 Belçika Ligi'nin asist kralı olmayı başardı.

Zulte Waregem ekibinin orta sahası Onur Kaya, 2015-2016 sezonunun asist kralı oldu. Bu sezon içerisinde forma giydiği 20 karşılaşmada toplam 10 asiste imza atan Kaya, listenin en üstünde yer aldı. Kaya'yı 15 maçta 6 asistle Standard Liege'li Dossevi ve 21 maçta 6 asistle Gent'li Foket izledi.

GOL KRALLIĞINDA 4 İSİM VAR

Gol krallığını ise 4 oyuncu paylaşıyor. Oostende oyuncusu Cyriac 20 maçta 10 gol, Waregem'lı Leye 19 maçta 10 gol, Brugge'lü Diaby 19 maçta 10 gol ve Gent'li Kurns de 21 maçta 10 gol ile zirvede bulunuyor.

Maç sonrası puanlamalara göre ise en iyi forvet 6,3 puanla Liege oyuncusu Knockaet olurken, en iyi orta saha 6,8 puanla Anderclecht'li Praet, en iyi defans 6,5 puanla Kortrijk forması giyen Chanot ve en iyi kaleci de 6,8 puanla Gent kalecisi Sels oldu.