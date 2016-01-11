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Beklenen transfer doğrulandı

Galatasaray camiasında artık bitti gözüyle bakılan Martin Linnes transferi için Molde Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu

Beklenen transfer doğrulandı

 Norveç basınına konuşan Solskjaer, Linnes için Galatasaray ve Molde'nin anlaştığını söyledi. Genç teknik adam, "Linnes ile kişisel anlaşma da sağlanırsa oyuncu sağlık kontrolünden geçecek" ifadelerini kullandı.



Solskjaer, kendisinin transfer görüşmelerinde bulunmadığını da belirtti ve, "Oyuncu bunun bir fırsat olup olmadığına kendisi karar verdi. Ancak ben de bu hamlenin yakın olduğunu tahmin ediyordum" dedi.



Galatasaray ve Molde, Linnes için hafta sonu anlaşma varmıştı. Solskjaer'in açıklamaları ile kulüpler açısından ilk doğrulama gelmiş oldu.

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