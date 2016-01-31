Beğenilmeyen Oumar Niasse 57 Milyon TL'ye transfer oldu

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen Akhisar Belediyespor'un eski futbolcusu Oumar Niasse, Everton ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

13 MİLYON 500 BİN POUND (56.7 milyon TL)

İngiliz basınında yer alan detaylara göre; Lokomotiv Moskova, Everton'ın yaptığı 13 milyon 500 bin pound (56.7 milyon TL) olan teklifi kabul etti ve Senegalli futbolcu da İngiltere'ye geçerek Everton ile kontrat detaylarını görüşmeye başladı.

Rusya'da gösterdiği performansın ardından yılın futbolcusu seçilen Oumar Niasse'nin ismi, Premier Lig'de Manchester United ve Chelsea ile de bir süre anılmıştı.

'GİTMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Yaz aylarında Galatasaray'ın kapısından dönen 25 yaşındaki Senegalli golcü, bir süre önce yaptığı açıklamalarda, ''Kalitemi daha çok gösterebileceğim ve kariyerimi parlatacağım bir lige gitmek istiyorum'' sözlerini kullanarak ayrılığın sinyalini vermişti.

Lokomotiv Moskova, Oumar Niasse'yi Akhisar Belediyespor'dan 5.5 milyon euro (4 milyon pound) karşılığında transfer etmişti. Niasse, Moskova'da bu sezon 21 maçta forma giyerken, 12 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.