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Bedy Moratti Jose Morinho'nun yeni takımını açıkladı!

Intеr'in Onursal Başkanı Mаssimо Moratti'nin kız kаrdеşi Bеdy Moratti, Jоsе Mоurinhо'nun Mаnchеstеr United'ın bаşınа gеçеcеğini söylеdi

Bedy Moratti Jose Morinho'nun yeni takımını açıkladı!

 İtalyan devi Inter'in onursal başkanı Massimo Moratti'nin kız kardeşi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Manchester United'ın başına geçeceğini söyledi.

ÖĞLEN YEMEĞİ YEDİLER

Chelsea'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Portekizli teknik adam, Inter'in 2010 yılındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi anısına düzenlenen günde, Bedy Moratti ile bir öğlen yemeği yedi.

"MANCHESTER'IN BAŞINA GEÇECEK"

Yemek çıkışında basın mensuplarının Mourinho'nun Inter'e dönüp dönmeyeceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Bedy Moratti, "Hayır. Jose şu anda gayet mutlu. Manchester United'ın başına geçecek." diye konuştu.

ADI SÜREKLİ ÖN PLANDAYDI

Bilindiği üzere son dönemlerde Mourinho'nun adı sıkça Louis van Gaal yönetiminde sıkıntılı günler geçiren Manchester United ile anılıyordu.

Kaynak: Goal.com
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Mаssimо Moratti
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