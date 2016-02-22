Bedy Moratti Jose Morinho'nun yeni takımını açıkladı!

İtalyan devi Inter'in onursal başkanı Massimo Moratti'nin kız kardeşi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Manchester United'ın başına geçeceğini söyledi.
ÖĞLEN YEMEĞİ YEDİLER
Chelsea'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Portekizli teknik adam, Inter'in 2010 yılındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi anısına düzenlenen günde, Bedy Moratti ile bir öğlen yemeği yedi.
"MANCHESTER'IN BAŞINA GEÇECEK"
Yemek çıkışında basın mensuplarının Mourinho'nun Inter'e dönüp dönmeyeceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Bedy Moratti, "Hayır. Jose şu anda gayet mutlu. Manchester United'ın başına geçecek." diye konuştu.
ADI SÜREKLİ ÖN PLANDAYDI
Bilindiği üzere son dönemlerde Mourinho'nun adı sıkça Louis van Gaal yönetiminde sıkıntılı günler geçiren Manchester United ile anılıyordu.
Kaynak: Goal.com