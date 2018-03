Trabzonspor, Kamerunlu oyuncu Stephane M'Bia transferinde kasasına 6 Milyon Euro soktu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcumuz Stephane M'Bia Etoundi'nin transferine ilişkin olarak, Şirketimiz ile 'Hebei China Fortune Football Club Co. LTD.' şirketi arasında yürütülen müzakereler olumlu neticelenmiştir. Buna göre, oyuncumuz Stephane M'Bia, 6 Milyon Euro transfer bedeli karşılığında, Hebei China Fortune Football Club Co. LTD kulübüne transfer olmuştur."