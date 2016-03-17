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Bebek maçı çığırından çıkardı!

Fenerbahçe sahada Braga'nın dışında hakem Ivan Bebek ile de mücadele etti. Hırvat hakem Braga'nın bariz ofsayt olan ilk gölünü sayarken Mehmet Topal'a verdiği kırmızı kartla maçın tüm dengesini bozdu.

Bebek maçı çığırından çıkardı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda adeta bir hakem katliamına maruz kaldı. İnanılmaz kararların altına imza atan Hırvat hakem Ivan Bebek, Braga'nın ilk golünde olduğu gibi, penaltı yaratarak ikinci golüne de destek oldu.

66. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Mehmet Topal vücuduna yapışık olan ve göğüs kafesinde birleştirdiği ellerine gelen topa penaltı kararı veren Bebek, yarattığı penaltı ile maça damgasını vurdu. Aynı zamanda Mehmet’i de ikinci sarı kartla oyunun dışına gönderen hakem, sarı lacivertli ekibi eksik bırakarak 3. gol için de ortamı hazırladı.

Bazı eski hakem ve yorumcular, bu kararın ardından şu mesajları paylaştılar;

Selçuk Dereli: "Ivan Bebek şimdi çok büyük hata yaptı. Burada bir elle oynama yoktu."

Bülent Yavuz: "Hakem penaltıyı yarattı. Yazık çok yazık"

Deniz Çoban: "Böyle penaltı olmaz. Topal'ın iki sarısı da yanlış.Anlaşılan Hırvat hakem Euro2016'ya çağırılmadığı için bayağı dağılmış." 
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