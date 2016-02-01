Bayern Münih Serdar Taşçı'yı transfer ediyor!

Bild'in flaş olarak duyurduğu habere göre; Jerome Boateng ve Javi Martinez'i sakatlık nedeniyle kaybeden Bayern Münih transferin son gününde acil bir defans oyuncusu arayışına girdi.

Satın alma opsiyonuyla kiralık

Alman devi Spartak Moskova'nın Türk asıllı Alman oyuncusu Serdar Taşçı'da karar kıldı.

Bayern, Serdar Taşçı'yı sezon sonuna kadar 2.5 milyon euro karşılığında kiralarken, sezon sonunda satın almaya karar vermesi halinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olacak. Serdar'ın Spartak Moskova'yla 2017'ye kadar bir sözleşmesi bulunuyordu.