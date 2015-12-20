Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Pep Guardiola 'yla ayrılığı doğruladı. Rummenigge ayrıca, Ancelotti'yle çalışacaklarını da açıkladı.

Rummenigge, 'Guardiola'ya kulübümüze verdiği her şey için minnettarız. Umarız bu sezon da birçok başarıyı beraber yaşarız. Bayern'in hocası olarak Ancelotti'yle de yine başarılı oluruz. Birlikte çalışmayı düşünüyoruz.' dedi.

Rummenigge, Ancelotti'nin sözleşmesinin üç yıllık olduğunu ifade etti. İtalyan hoca yıllık 15 milyon Euro kazanacak.