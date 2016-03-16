Bayern Münih çeyrek finalde!

Bayern Münih 4 - 2 Juventus
5' 0 - 1 Paul Pogba
28' 0 - 2 Juan Cuadrado
73' 1 - 2 Robert Lewandowski
90+1' 2 - 2 Thomas Müller
108' 3 - 2 Thiago Alcantara
110' 4 - 2 Kingsley Coman
Bundesliga lideri Bayern Münih, Serie A'nın zirvesindeki Juventus'u Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında konuk etti.
İki ekip arasında İtalya'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Mücadelenin henüz 5. dakikasında Alaba ile kaleci Neuer'in ortaklaşa yaptığı hatayı çok iyi değerlendiren Fransız yıldız Pogba, Juventus'u öne geçirdi.
28. dakikada Kolombiyalı kanat oyuncusu Cuadrado ile bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda oldukça baskılı bir oyun ortaya koyan Bayern Münih, 73. dakikada Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin kafa golüyle farkı 1'e indirdi ve tur için ümitlendi.
90+1. dakikada Müller ile aradığı golü bulan Bayern skoru 2-2 yaptı ve maç uzadı.
ilk uzatma devresinde eşitlik bozulmazken; 108. dakikada Thiago ve 110. dakikada Coman ile peş peşe goller bulan Bayern, maçı 4-2 kazandı.
Rakibine toplamda 6-4'lük üstünlük sağlayan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.
5' 0 - 1 Paul Pogba
28' 0 - 2 Juan Cuadrado
73' 1 - 2 Robert Lewandowski
90+1' 2 - 2 Thomas Müller
108' 3 - 2 Thiago Alcantara
110' 4 - 2 Kingsley Coman
Bundesliga lideri Bayern Münih, Serie A'nın zirvesindeki Juventus'u Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında konuk etti.
İki ekip arasında İtalya'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Mücadelenin henüz 5. dakikasında Alaba ile kaleci Neuer'in ortaklaşa yaptığı hatayı çok iyi değerlendiren Fransız yıldız Pogba, Juventus'u öne geçirdi.
28. dakikada Kolombiyalı kanat oyuncusu Cuadrado ile bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda oldukça baskılı bir oyun ortaya koyan Bayern Münih, 73. dakikada Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin kafa golüyle farkı 1'e indirdi ve tur için ümitlendi.
90+1. dakikada Müller ile aradığı golü bulan Bayern skoru 2-2 yaptı ve maç uzadı.
ilk uzatma devresinde eşitlik bozulmazken; 108. dakikada Thiago ve 110. dakikada Coman ile peş peşe goller bulan Bayern, maçı 4-2 kazandı.
Rakibine toplamda 6-4'lük üstünlük sağlayan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.