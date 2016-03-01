Bayer Leverkusen'de Kevin Kampl şoku yaşanıyor!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Sloven oyuncu Kevin Kampl'ın bacağında kırık tespit edildi.
Alman kulüpten yapılan açıklamada, 21 Şubat'ta Borussia Dortmund ile oynanan karşılaşmada girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kampl'ın, sol bacak baldır kemiğinin kırıldığı duyuruldu.
UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK
Futbolcunun sol baldırında kas yırtılması ve ödem de oluştuğu belirtilirken, bacağı alçıya alınan Kampl'ın uzun süre sahalardan ayrı kalmasının beklendiği ifade edildi.
Sloven oyuncu, bu sezon oynadığı 19 karşılaşmada 1 gol kaydetti.