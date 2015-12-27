Bayan Futbolcuları soğuk hava ile zor imtihanı

Muş Bayanlar Bölgesel Amatör 3. Ligi'nde eksi 6 derecede oynanan Kartalspor-Yağmurspor karşılaşmasında, yedek kulübesindeki bayan futbolcular, üstlerine battaniye örterek ve ateş yakarak ısınmaya çalıştılar.

Muş Bayanlar Bölgesel Amatör 3. Lig mücadelesinde Kartalspor ve Yağmurspor 1-1 berabere kaldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sentetik Çim Sahası'nda yapılan karşılaşmada yedek kulübesinde bekleyen futbolcular, sıfırın altında eksi 6 derecede zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde bekleyen futbolcular, üstlerine battaniye alarak ve ateş yakarak ısınmaya çalıştılar. Karşılaşmayı izleyen Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, bu mevsimde bayanlar ligi karşılaşmalarının yapılmasının bir eziyet olduğunu söyledi. Özellikle kış mevsiminde bayanlar liginin yapılmaması için önerilerde bulunacaklarını ifade eden Türkan, "Bugün Bayanlar Bölgesel Futbol 3. Lig kategorisi Kartalspor ile Yağmurspor'un futbol maçındayız. Her iki takım da Muş'umuzun takımı ve her iki takıma ben özellikle başarılar diliyorum. Fakat çok zor şartlarda eksi 15, 20 derecede futbol maçlarımız yapılıyor. Konuyla ilgili iki gün önce de Sayın Valimize brifing dosyası verdik. Futbol Federasyonu ve konfederasyonun yönetim kuruluna üye olmam nedeniyle federasyonda da bunu dile getireceğiz. Çünkü bayanlar liginin bu mevsimlerde oynatılması bana göre işkence oluyor" dedi.





Bayan futbolcuların soğuk havada çok üşüdüğünü ve çareyi ateş yakarak ısınmakta bulduklarını kaydeden Türkan, "Ateş yakarak çocuklarımız, kızlarımız ısınmaya çalışıyorlar. Bu anlamda Kızılay başkanımızdan da battaniye almıştık, kendisine de teşekkür ediyoruz. Statlarımız çok standartlara uygun değil. Isınma şartları çok zor. Kış mevsimi ama böyle özel ısınma aletlerinin, klimaların yedek kulübelerinde en azından erkek liglerinde olmasa bile bayanlar liginde olması mutlaka şart diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalışan Yağmurspor futbolcusu Hacer Doğan ise, "Maçımız var, havalar da soğuk olduğu için ateş yaktık. Şu an ısınıyoruz" dedi.

Isınmak için ateş yakmak zorunda olduklarını vurgulayan Yağmurspor oyuncusu Dilan Aslan da, "Havalar çok soğuk, maçımız olduğu için ateş yaktılar, ısınmaya çalışıyoruz. Şu an ateşin etrafında yedek futbolcular olarak toplanıp ısınmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yedek kulübesinde üstelerine battaniye örterek ısınmaya çalıştıklarını belirten Kartalspor oyuncusu Dilek Er ise, "Kartalspor'da oynuyorum. Bugün maçımız var. Hava çok soğuk, battaniyelerle ısınmaya çalışıyoruz. Özellikle bayanlar için bu konuda yetkililerden destek istiyoruz. Bayan sporculara destek Türkiye'de maalesef pek yok. Kabinler yapılabilir, ısınacak yerler, klimalar yapılabilir. Dayanamıyoruz artık, yetkililerin bir el atması lazım" şeklinde konuştu.

1-1 berabere biten karşılaşmayı demir tribünde izleyen seyirciler ise lastik yakarak ısınmaya çalıştılar. - MUŞ