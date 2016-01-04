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Batur Altıparmak Caner Erkin hakkında konuştu

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bu sene sözleşmesi dolacak yıldız futbolcu hakkında son gelişmeleri aktardı

Batur Altıparmak Caner Erkin hakkında konuştu

 Batur Altıparmak, Caner hakkında gazetelerde çıkan haberlere tepki göstererek,"Fenerbahçe'yle oyuncum Caner arasında bugüne kadar yeni sözleşme için bir görüşme yapılmadı. Basında çıkan haberler doğru değil. Kulüple hiçbir görüşme olmadı" dedi.

Caner Erkin'in yanı sıra sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topal'ın da menajerliğini yapan Altıparmak, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek futbolcuların geleceği için "İki oyuncuda da öncelik her zaman Fenerbahçe'dedir. Bu etik açıdan da önemli" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin ve Mehmet Topal'ın sözleşmeleri 31 Mayıs 2016'da sona erecek.

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Caner ErkinBatur Altıparmak
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