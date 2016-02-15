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Batuhan Karadeniz transfer olduğu takımı açıkladı!

Spоr Tоtо Süpеr Lig tаkımlаrındаn Mеdicаnа Sivаsspоr ile yоllаrı аyrılаn Türk futbоlunun yаrаmаz çоcuğu Batuhan Karadeniz, İsviçre'nin St. Gаllеn tаkımı ile аnlаşmаyа vаrdığını аçıklаdı

Batuhan Karadeniz transfer olduğu takımı açıkladı!

 Spor Toto Süper Lig takımlarından Medicana Sivasspor ile yolları ayrılan Türk futbolunun yaramaz çocuğu Batuhan Karadeniz, İsviçre'nin St. Gallen takımı ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

"1,5 "YILLIK ANLAŞTIM"

360 kanalındaki Telegol programında konuşan Batuhan, "İsviçre'de St. Gallen takımı ile
anlaştım. 1,5 yıllık imzayı attım. İmzayı attım, dün geldim İstanbul'a. Sevgililer Günü olduğu için kız arkadaşım da biraz tepki gösterdi" dedi.

"SALI GÜNÜ GİDECEĞİM"

St. Gallen'e imza atma sürecini anlatan 24 yaşındaki forvet, "Birkaç tane yurt dışından teklif
almıştım. Yurt içinden teklifler ile anlaşamamıştım. Yurt dışından birkaç girişim sonrasında St. Gallen teklif getirdi ve teklif de bize cazip geldi. Salı günü sabah Allah izin verirse gideceğim ve idmanlara başlayacağım. Sivasspor ile alacaklarıma karşılık sözleşmemi feshetmiştim ve transferim kolay oldu" diye konuştu.
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