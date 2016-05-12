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Basketbol Genç Erkekler Şampiyonası Düzenleniyor
İzmir'de 16 takımın katılımıyla Basketbol Genç Erkekler Şampiyonası düzenleniyor. Çeyrek final mücadelelerine geçilen organizasyonla ilgili tüm detaylar haberimizde.
12 Mayıs 2016 Perşembe 19:43
Genç Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.
İzmir'de 16 takımın katılımıyla düzenlenen şampiyonada grup müsabakaları tamamlandı. Dört grupta ilk 2 sırayı alan ekiplerin çeyrek finale yükseldiği organizasyonda diğer takımlar da klasman maçlarına çıkacak.
Grup müsabakalarının ardından A Grubu'nda Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe, B Grubu'nda Darüşşafaka Doğuş ve Beşiktaş, C Grubu'nda Bandırma Kımızı ile 9 Eylül Basketbol, D Grubu'nda ise Pertevniyal ve TOFAŞ adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Pazar günkü finalle tamamlanacak şampiyonada yarın oynanacak çeyrek final müsabakaları şöyle:
Pınar Karşıyaka - 9 Eylül Basketbol
Fenerbahçe - Bandırma Kırmızı
Darüşşafaka Doğuş - TOFAŞ
Beşiktaş - Pertevniyal
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