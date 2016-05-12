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Basketbol Genç Erkekler Şampiyonası Düzenleniyor

İzmir'de 16 takımın katılımıyla Basketbol Genç Erkekler Şampiyonası düzenleniyor. Çeyrek final mücadelelerine geçilen organizasyonla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Basketbol Genç Erkekler Şampiyonası Düzenleniyor
Genç Erkekler  Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

İzmir'de 16 takımın katılımıyla düzenlenen şampiyonada grup müsabakaları tamamlandı. Dört grupta ilk 2 sırayı alan ekiplerin çeyrek finale yükseldiği organizasyonda diğer takımlar da klasman maçlarına çıkacak.

Grup müsabakalarının ardından A Grubu'nda  Pınar Karşıyaka ile  Fenerbahçe, B Grubu'nda  Darüşşafaka  Doğuş ve  Beşiktaş, C Grubu'nda  Bandırma Kımızı ile 9  Eylül Basketbol, D Grubu'nda ise Pertevniyal ve TOFAŞ adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Pazar günkü finalle tamamlanacak şampiyonada yarın oynanacak çeyrek final müsabakaları şöyle: 

Pınar  Karşıyaka - 9  Eylül Basketbol

Fenerbahçe -  Bandırma Kırmızı

Darüşşafaka  Doğuş - TOFAŞ

Beşiktaş - Pertevniyal
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BasketbolGenç Erkekler şampiyonasıIzmir
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