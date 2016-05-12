Basketbol Genç Erkekler Şampiyonası Düzenleniyor

Genç Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

İzmir'de 16 takımın katılımıyla düzenlenen şampiyonada grup müsabakaları tamamlandı. Dört grupta ilk 2 sırayı alan ekiplerin çeyrek finale yükseldiği organizasyonda diğer takımlar da klasman maçlarına çıkacak.

Grup müsabakalarının ardından A Grubu'nda Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe, B Grubu'nda Darüşşafaka Doğuş ve Beşiktaş, C Grubu'nda Bandırma Kımızı ile 9 Eylül Basketbol, D Grubu'nda ise Pertevniyal ve TOFAŞ adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Pazar günkü finalle tamamlanacak şampiyonada yarın oynanacak çeyrek final müsabakaları şöyle:

Pınar Karşıyaka - 9 Eylül Basketbol

Fenerbahçe - Bandırma Kırmızı

Darüşşafaka Doğuş - TOFAŞ

Beşiktaş - Pertevniyal