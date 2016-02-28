Başkan kolları sıvadı Galatasaray'da dev operasyon başlıyor!

Avrupa'ya erken veda eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve ekibi sezon sonunda büyük bir operasyona gitme kararı aldı.





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Maçtan sonra bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen ve eşi Mesude Özbek ile bir süre oturduğu koltuktan kalkamayan Özbek'in 90 dakika sonunda kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi yaparak yeni sezonla ilgili ipuçları verdiği öğrenildi.

Başkan Özbek'in, UEFA Finansal Fair Play nedeniyle rahat hareket edemediklerine dikkat çekerek, "Galatasaray'da görünen o ki büyük bir değişime ihtiyaç var. Bunun için sezonun sonunu beklemek zorundayız. Kulübün ekonomik yapısını düzeltmek, Avrupa'dan gelebilecek cezaları önlemek yolunda büyük işlere imza attık. Ancak burası ticari bir işletme değil.

YENİ SEZONDA REVİZYON

Futbolda başarı yoksa bütün yaptıklarınız görülmez. Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman başarı ve iddia vardır. Bunun için yeni sezonda Galatasaray'a yakışacak bir kadro kuracağız" dediği öğrenildi.

Başkan Özbek'in futbolcuların performansına içerlediği, "Galatasaray olarak bu zor günlerde ödemeleri günü gününe yapmaya çalışıyoruz. Ancak aynı özveriyi futbolcularımızda görmek isteriz. Galatasaray formasını taşıyorsanız sizden her zaman beklentiler yüksek olur.





"G.SARAY FORMASININ AĞIRLIĞINI TAŞIYAMAYANLAR..."

Ne yazık ki bazı futbolcular başarıya doymuş. Gerekli önlemleri alacağız. Galatasaray formasının ağırlığını taşıyamayacaklarsa o zaman bir dakika bile bu formayı işgal etmeyecekler" diye konuştuğu öğrenildi.