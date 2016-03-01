Basın toplantısı düzenleyen Tolunay Kafkas meydan okudu!

Sezon başında çok zor bir göreve geldiğini belirten Kafkas, sezona sıkıntılarla başladıklarını, kamp yapamadıklarını söyledi.

Bunların ardına sığınmadığını dile getiren Kafkas, "Ben kulübe zarar vermeden, maliyeti uygun oyuncuları alma gayreti içerisinde olup takım oluşturduk. Başkanımız çok büyük yükün altına girdi. Ben de riske girdim ve teklifi kabul ettim. Tolunay Kafkas ismi Türk futbolunda varsa bunu başta Recep Mamur, Mehmet Özhaseki ve Kayserispor'a borçluyum. Bir telefonla buraya gelip göreve başladım. Kayserispor bana ihtiyaç duyduğu için buraya geldim ve göreve başladım" diye konuştu.

Takımın son haftalarda kötü sonuçlar almasından üzüntü duyduklarını aktaran Kafkas,"Medipol Başakşehir maçında kötü futbol ortaya koyduk ve yenildik. Bunun sorumlusu benim, özür diliyorum. Taraftarın tepki göstermesi haklıdır çünkü taraftar hep her şeyin iyi olmasını ister iyi olmayınca da tepki koyar, bu da normaldir. Doğal olarak karşılıyoruz"dedi.

Kafkas, Derley, Mabiala ve Sow'un sakatlıklarıyla takımın omurgasında ciddi bir eksiklik oluştuğuna dikkati çekti.

Kalan haftaları iyi değerlendireceklerini dile getiren Kafkas, "Bu takımın inişleri ve çıkışları oluyor, bunu bu sezon için çok yadırgamamak lazım. Bu kulüp bunu atlatacak güce sahip. Kayserispor'un Tolunay Kafkas'la ya da Tolunay Kafkas olmadan ligde kalabilecek gücü var. İyi bir yönetimi var, şehrin potansiyeli var, bunu başaracağını düşünüyorum. Ben elimden geleni yapıyorum, fazlasını da yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu hafta ligde Gençlerbirliği ile yapacakları maça değinen Kafkas, rakiplerinin son haftalardaki form durumundan çekinmediklerini vurguladı.

Gençlerbirliği karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirten Kafkas, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği maçıyla inşallah yeniden çıkışa geçeriz. Gençlerbirliği'ni yenmek için her şeyi yapacağız, rakip ister 8'de 8 yapsın ister 10'da 10 yapsın bizim için fark etmez .Geçen hafta mağlup olduk ama bizden alttaki takımların mağlup olması küme barajını daha da azalttı. Takımımın 4 maç kazandığı takdirde çok rahat edeceğini düşünüyorum. Gençlerbirliği maçı da bizim için olmazsa olmaz maçlarımızdan birisi. Taraftarımızın bu maçta yanımızda olmasını istiyoruz."

Takımının kümede kalacağına inancının tam olduğunu belirten Kafkas, "Takım ligde kalır. Mabiala ve Derley'in takıma katılmasıyla bu takım yeniden ritmini bulur. Takımın ligde kalmasıyla ilgili bir şüphemiz yok" dedi.

"Kayseri büyük bir şehir, camiamız da öyle"

Kayserispor Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu ise ligde kalan maçlarda tüm kentin takımın yanında olmasını istedi.

Takımın bu zor durumdan çıkacağına yürekten inandığını vurgulayan Ortaköylüoğlu, şöyle devam etti:

"Camia olarak birleşip kenetlenmemiz gereken günler varsa o gün bugündür. Bu birlikteliği hep birlikte göstermemiz gerekiyor. Kayseri büyük bir şehir, camiamız da öyle. Puan durumuna baktığımızda aşağıda kalmış gibi gözüküyoruz ancak 3 puanlı sistemde üstümüzdeki takımları yakalamamız çok da zor değil. Biz tedbiri elden bırakmadan moral bozukluğu yaşamadan bu yolu devam etmek durumundayız. Sahamızda 5 karşılaşma oynayacağız. İç saha maçlarımızda taraftarın desteği, takımının performansını çok ciddi manada değiştiriyor. Taraftarlarımızdan bu karşılaşmalarda takımın yanında olmalarını istiyoruz."