Başbakan'dan Göztepe'ye stat müjdesi

Mahkemenin verdiği “ihale iptal kararı” nedeniyle inşaatı durdurulan Göztepe Stadı için Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret eden Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İzmir’e müjdeli haberlerle döndü.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Göztepe için yapılacak yeni stada ilişkin son detayları görüşmek üzere Ankara’da ziyaretlerde bulundu.

ÖNCE KILIÇ'LA GÖRÜŞTÜLER

İlk olarak sabah saatlerinde milletvekilleri Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı makamında ziyaret eden Başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Tesisleri’nin bulunduğu noktaya yapılacak statla ilgili Spor Genel Müdürü Dursun Türk’ten bilgi aldı.

Başkan Sepil, akşam saatlerinde ise TOKİ Başkanı Ergün Turan ve yapılacak olan stadın mimarı Bünyamin Derman ile birlikte Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım’ın konuğu oldu.

Heyet, Başbakan Yıldırım’a Göztepe Stadı’nın yapım süreci ile ilgili detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Gerçekleşen görüşmelerin ardından Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, “1949’dan bu yana Göztepemize hizmet veren Gürsel Aksel Tesisleri, Göztepe’nin yeni başarılarına ev sahipliği yapmak üzere stat haline geliyor. İzmir’in en değerli alanlarından biri olan Gürsel Aksel Tesisleri’ne yapılacak olan stat sadece ayda iki gün kullanılan bir yer değil, 365 gün çevrede oturan halka hizmet veren bir yaşam alanı olacak. Göztepe, 2018-2019 sezonunu yeni stadında oynayacak” dedi.

BAŞBAKANIMIZ EN BÜYÜK PAY SAHİBİ

“İzmirli Başbakanımız, stat projemizin tüm aşamalarını yakından takip ederek bugünlere gelinmesinde en büyük paya sahip oldu” ifadelerini kullanan Başkan Sepil, “Zor günlerden geçen ülkemizin yoğun gündeminde bizlere vakit ayırdığı için değerli Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

20 BİN KİŞİLİK OLACAK

Daha önce 15 bin kişi kapasiteli yapılacağı açıklanan ve taraftarın tepkisini çeken stadın 20 bin kişilik olarak yapılacağı da açıklandı. İçerisinde 2 katlı otopark, halka açık spor alanları, müze, idari alanlar, fitness merkezi, sosyal alanlar, çocuk eğlence merkezleri ve kulübe gelir getirici ticari alanlar yer alacak olan stat ile ilgili detaylı bilgiler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.