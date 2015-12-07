Başarılı Teknik Adam Christoph Daum'un Yeni Takımı Belli Oldu

62 yaşındaki Alman teknik direktör Christoph Daum'un, Düsseldorf'taki bir otelde görüşme yaparken görülmesi söylentileri de beraberinde getirdi.

Frank Kramer'in geçici olarak teknik direktörlüğünü yaptığı Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un, Daum'la ilgilendiği ve bir görüşme yapıldığı iddia edildi.

Düsseldorf'taki bir otelde görüntülenen Daum'un, Alman ekibinin temsilcileriyle görüştüğü iddia edilirken tecrübeli teknik adamdan da açıklama geldi.

Daum: 'Ne doğru ne yanlış'

Otelde olduğunu doğrulayan Daum, Alman Bild gazetesine açıklama yaparak, "Cuma günü Düsseldorf'taki otelde olduğum ve biriyle görüştüğüm doğru fakat ben arkadaşım Klaas ile görüştüm. Klaas benim Majorca'dan komşumdur. Onun da Fortuna Düsseldorf'la bir ilgisi yoktur. Bir takımın hoca arayışlarıyla ilgili söylentilere cevap vermek ne benim işim ne de yöntemindir. Bu konuyla ilgili doğrudur yada yanlıştır diyemem. Bana teklif yapan birçok kulüp var. Asya ve Avrupa'dan teklifler aldım" dedi.