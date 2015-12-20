Başarılı futbolcu Muhammet Demir 100. maçına çıktı

Bursaspor altyapısında yetişen ve 2010-2011 sezonunda kırmızı-siyahlı kulübe transfer edilen 23 yaşındaki golcü, ligin 16. haftasında Kamil Ocak Stadyumu'nda yapılan ve 2-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona eren maçın ardından çifte sevinç yaşadı.

Karşılaşmada skora etki edemese de takımının kazandığı 3 puanla mutlu olan Muhammet Demir, aynı zamanda "dalya" demenin de heyecanını yaşadı. Bu sezon 6 gol atıp, 3 de asist yapan Muhammet, Süper lig kariyerine ise 29 gol ve 10 asist sığdırarak, maç başına 0,29 gol ortalaması yakaladı.

İlk deneyim Gaziantepspor'a karşı

Muhammet Demir, 24 Mayıs 2009'da Gaziantepspor ile oynanan müsabakanın son 4 dakikasında Bursaspor formasıyla oyuna girerek, Süper Lig'de ilk maçına çıkmıştı.





Gaziantepspor'a 2010-2011 sezonunun devre arasında transfer olan futbolcu, geçen sezon lig öncesi hazırlık maçlarında dikkatleri üzerine çekmiş ve kulübü sözleşme uzatmak için harekete geçmişti. Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde Muhammet Demir'in sözleşmesi, 2016-2017 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştı.