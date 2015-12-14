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Başakşehirli Mossoro'dan Hakem Cüneyt Çakır'a Sitem Dolu Sözler

Başakşehirli Mossoro dün gece oynanan Fenerbahçe maçında hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarını eleştirdi, maçın kendileri adına güzel geçtiğini fakat hakemin kararları ile hakkımızı yedi açıklamasında bulundu

Başakşehirli Mossoro'dan Hakem Cüneyt Çakır'a Sitem Dolu Sözler
 Başakşehirli Mossoro dün gece oynanan Fenerbahçe maçında hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarını eleştirdi, maçın kendileri adına güzel geçtiğini fakat hakemin kararları ile hakkımızı yedi açıklamasında bulundu
Karşılaşma sonrası Lig TV'ye konuşan Mossoro, "Aslında bu maçla ilgili, 'Çok güzel bir maç oldu' demek isterdim. Çünkü iki takım da iyi ekiplere sahip ve Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Nani de gol vuruşuyla bunu gösterdi. Maçın önüne geçen ve bizim aleyhimize çok kritik kararlar oldu. Haksızlığa uğradık ve hakkımız yendi" eleştirisini yaptı.

Oyundan çıkarken kızgın olduğu yorumu üzerine ise Brezilyalı, "Sinirlendim; çünkü bir haftadır maça hazırlanıyoruz. Hocamız bizi maça çok iyi hazırlamıştı. Bugün resmen haksızlığa uğradık. Ondan dolayı tepki gösterdim. Nani'nin güzel vuruşu gol oldu; ama ona gelinceye kadar haksızlığa uğradık" ifadelerini kullandı.
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FenerbahçeBaşakşehirMossoro
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