Başakşehir’in Demirbaşı Volkan Babacan ve Edin Visca

Süper Lig'i 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 59 puanla 4. sırada bitiren turuncu-lacivertli ekip, 54 gol atıp, kalesinde 36 gol gördü. Medipol Başakşehir, sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alırken, 33 gol atıp 17 gol yedi. Başakşehir, iç sahada 36 puan topladı.



Deplasmanda ise 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 21 gol atarken kalesinde 19 gol gördü. Başakşehir, dış sahada ise 23 puanı hanesine yazdırdı.



EN ÇOK FORMA GİYENLER VOLKAN VE VISCA

Başakşehir'de en çok süre alan oyuncular 34 maçta da forma giyen Volkan Babacan, Edin Visca ve Yalçın Ayhan oldu.



Medipol Başakşehir'de toplam 24 futbolcunun görev aldığı sezonda kaleci Volkan Babacan 3 bin 60 dakika, Visca 3 bin 57 dakika ve Yalçın Ayhan ise 3 bin 30 dakikada forma giydi. Bu futbolcuları 2 bin 777 dakika ile Mahmut Tekdemir, 2 bin 718 dakika ile Bekir İrtegün, 2 bin 390 dakika ile Mossoro ve 2 bin 245 dakika ile Mehmet Batdal takip etti.



Turuncu-lacivertli takımda sadece 7 dakika şans bulabilen genç oyuncu Hüseyin Altuğ Taş, takımın en az oynayan oyuncusu oldu. Devre arasında PTT 1. Lig takımlarından Alima Yeni Malatyaspor'a transfer olan Sedat Ağçay, 63 dakika ve 8 maçta 76 dakika görev alabilen tecrübeli oyuncu Semih Şentürk az oynayan oyuncular arasında yer aldı.



EN GOLCÜSÜ VISCA

Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, Medipol Başakşehir'de en skorer ismi olarak dikkati çekti.

Süper Lig'de bu sezon 54 golü bulunan turuncu-lacivertli ekibin 17 golünü orta sahada görev yapan Visca kaydetti.

İstanbul ekibinin forvet oyuncusu Mehmet Batdal 9 kez ağları havalandırırken, Arnavut oyuncu Sokol Cikalleshi ve savunma oyuncusu Yalçın Ayhan altışar gol attı. Bu futbolcuları üçer golle Doka, Emre Belözoğlu ile Bekir İrtegün takip etti. Mossoro ve Stefano Napoleoni, ikişer gol kaydederken, Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert de birer gol attı.



EN "HIRÇIN" EMRE BELÖZOĞLU

Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, takımının en "hırçın" futbolcusu olarak dikkati çekti.

Turuncu-lacivertli oyuncular sezon boyunca 2 kırmızı, 76 sarı kart gördü. Emre Bözoğlu, 1 kırmızı kart ve 6 sarı kartla bu alanda önde yer aldı. Ligde 1 kırmızı kart ve 5 sarı kart gören Stephane Badji, devre arasında Belçika ekiplerinde Anderlecht'e transfer olmuştu. Mahmut Tekdemir 12 sarı kart, Mehmet Batdal 8 sarı kart, Bekir İrtegün 7 sarı kart ve Uğur Uçar 6 sarı kartla bu alanda öne çıkan diğer isimler oldu.