Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi!

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller ikinci yarıda Bekir İrtegün ve Mossoro'dan geldi. Başakşehir bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve 4. sırada yer aldı.



1. dakikada Mossoro'nun ara pasıyla ceza sahasının sağ tarafında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



25. dakikada Cikalleshi'nin ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top üstten auta çıktı.



30. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Djalma, savunmada Uğur Uçar'ı çalımladıktan sonra karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Üst direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı daha sonra savunma kornere attı.



39. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Hopf uzanarak meşin yuvarlağı yandan kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



59. dakikada Badji'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Cikalleshi'nin savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



64. dakikada Stancu ile verkaça girerek ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan El Kabir'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza yayı sağ çaprazında serbest vuruş kullanan Enver Cenk Şahin'in yaptığı ortada, arka direkte Bekir İrtegün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0



84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasında savunmada Ahmet Oğuz'dan seken top ceza sahasında Mossoro'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



Medipol Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

