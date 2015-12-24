Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başakşehir Mehmet Batdal'ın sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı

Başakşehir'in başarışı forveti Mehmet Batdal kulübü ile 2+1 yıllık daha sözleşme imzalayarak takımında kaldı, başarılı oyuncu bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı

Başakşehir Mehmet Batdal'ın sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı
 Başakşehir'in başarışı forveti Mehmet Batdal kulübü ile 2+1 yıllık daha sözleşme imzalayarak takımında kaldı, başarılı oyuncu bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Mehmet Batdal'ın sözleşmesini uzattı.

Lacivert-turunculu kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık yeni anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni sözleşmenin kulübümüz ve Mehmet Batdal'a hayırlı olmasını temenni eder, başarılarının devamını dileriz" ifadesi kullanıldı.

Mehmet Batdal, bu sezon ligde forma giydiği 14 maçta 5 gol kaydetti.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirMehmet Batdal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.