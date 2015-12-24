Başakşehir Mehmet Batdal'ın sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı

Başakşehir'in başarışı forveti Mehmet Batdal kulübü ile 2+1 yıllık daha sözleşme imzalayarak takımında kaldı, başarılı oyuncu bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Mehmet Batdal'ın sözleşmesini uzattı.
Lacivert-turunculu kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık yeni anlaşma imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeni sözleşmenin kulübümüz ve Mehmet Batdal'a hayırlı olmasını temenni eder, başarılarının devamını dileriz" ifadesi kullanıldı.
Mehmet Batdal, bu sezon ligde forma giydiği 14 maçta 5 gol kaydetti.