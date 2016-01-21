Başakşehir - Kasımpaşa Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda karşılaşacak. Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa arasındaki müsabaka Lig TV ekranında naklen izle'nebilecek ve maç yayını TRT Radyo 1'den canlı dinle'nebilecek. Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçı Hangi kanalda Canlı İzlenecek?



Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. Hafta karşılaşmasında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçı ne zaman saat kaçta?



Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa arasında oynanacak 19. Hafta müsabakası 25 Ocak 2016 Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanacak. tr.ib3.biz Karşılaşma Saat 20.00 da başlayacak ve Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?



Mеdipоl Bаşаkşеhir Kаsımpаşа Süpеr Lig 19. Hafta karşılaşması 25 Ocak 2016 Pazartesi günü saat: 20.00 dan itibaren Lig TV ekranından şifreli yayınla canlı izlenebilecek ve ayrıca Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maçının canlı yayını anlatım olarak TRT Radyo 1'den şifresiz canlı dinlenebilecek.



Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maç özeti nasıl izlenir?



Medipol Başakşehir Kasımpaşa Süper Lig 19. Hafta Karşılaşmansının özetini ise maç bittikten kısa bir süre sonra Ligtv'nin İnternet sitesinden izleyebilirsiniz.

