Başakşehir 4 köşe çeyrek finale

Medipol Başakşehir: 4 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Sezgin Çınar
Medipol Başakşehir: Faruk Çakır, Uğur Uçar, Epureanu, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Rotman), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 65 Semih Şentürk), Doka, Mehmet Batdal (Dk. 65 Cikalleshi)
Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Aydın, Anıl Abanoz, Muhammet Çiçek, Hakan Çevik, Caner Bulut, Recep Onur Çelik (Dk. 77 Deniz Yanılmaz), Recep Metin, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 61 Adem Çalık), Selçuk Kaban, Abdullah Topkara, Emir Gökçe (Dk. 84 Emrah Kasım Akar)
Goller: Dk. 37 ve 60 Mehmet Batdal, Dk. 79 Cikalleshi, Dk. 87 Doka (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 10 Recep Onur Çelik, Dk. 13 Recep Metin, Dk. 59 Emir Gökçe (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 82 Ferhat Öztorun, Dk. 90 Visca (Medipol Başakşehir)
37. dakikada Medipol Başakşehir, kalecinin büyük hatası sonucu öne geçti. Visca'nın sağ çaprazdan yerden pasında ceza alanı içinde boş durumda topla buluşan Mehmet'in vuruşunda, kaleci Ramazan kontrol etmek istediği meşin yuvarlağın bacaklarının arasından filelere gitmesini engelleyemedi: 1-0
49. dakikada Doka'nın sol çaprazdan pasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Mossoro, meşin yuvarlağı arkasındaki Visca'ya bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
60. dakikada Uğur'un sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet, rakibini geçip önünü açtıktan sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 2-0
79. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Visca'nın soldan pasında topla buluşan Cikalleshi'nin ceza alanı önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu ve ev sahibi takım 3-0 öne geçti.
87. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Doka'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Medipol Başakşehir, çeyrek finale yükseldi.