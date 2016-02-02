Bartosz Kapustka transferinden üzücü haber

Galatasaray, Mustafa Denizli'nin isteği üzerine son anda Polonyalı Kapustka için girişimde bulundu... Kupa maçı sonrası "Bir sürpriz yapabiliriz" diyen Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kastettiği ismin Kapustka olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetim dün 19 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna ederken, Cracovia kulübü ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sarı- Kırmızılılar ilk verdikleri 3 milyon Euro'luk teklifi dün 4 milyon Euro'ya çıkarttılar. Ancak Polonya kulübü "Bu rakam Kapustka için yetersiz" yanıtı verdi. Galatasaray Yönetimi Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen genç oyuncu için çok bastırsa da bir sonuca ulaşamadı ve transferi kapattı.



BU KEZ ÖNLEM ALDILAR AMA OLMADI!

Takvim gazetesinin haberine göre; sezon başında transferin son gününde Grosskreutz'u alan Galatasaray işlemleri yetiştiremediği içir transfer yapamamıştı. Ancak bu kez Kapustka için aynı sorun yaşanmaması için önlem alan yönetim bu kez Cracovia kulübünü ikna edemedi. Kapustka, bu sezon 20 maçta 3 gol atıp, 10 asist gerçekleştirdi.