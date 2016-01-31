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Barış Başdaş Adana Demirspor'a transfer oldu

Göztepe forması giyen Barış Başdaş PTT 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı

Barış Başdaş Adana Demirspor'a transfer oldu

 Ara transfer sezonunun hızlı takımlarından Adana Demirspor, 26 yaşındaki Barış Başdaş’ı da sezon sonuna kiralık olarak renklerine bağladı.

Sezonun ilk yarısında Göztepe ile biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 resmi maça çıkan Barış Başdaş'ın, sahada kaldığı toplam 835 dakikada 6 sarı ve bir kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, takımdaki her oyuncuya güvendikleri gibi Barış'a aynı şekilde güvendiklerini ve onun da takımdaki diğer oyuncular gibi şampiyonluk için Adana Demirspor’a katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

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Adana Demirspor
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