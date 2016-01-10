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Barcelonalı Arda Turan'dan Kur'an-ı Kerim Açıklaması

Barcelona forması giyen ve kariyerinde başarılı işlere imza atmak isteyen Arda Turan'dan Kur'an-ı Kerim hakkında açıklamalar geldi

Barcelonalı Arda Turan'dan Kur'an-ı Kerim Açıklaması

 İşte Milli yıldızdan çarpıcı açıklamalar;



'MESSİ, ALLAH'IN BİR MUCİZESİ'



"Top ayağıma gelirken 3 pas alternatifini görüyorum Barcelona'da. Burada herkes öyle, belki bir tek Messi 10'dur! Ben Leo gibi bir şey görmedim. Allah'ın bir mucizesi… O bir şey yapınca hoşuma gidiyor. Kıskançlık değil ama, o bacak arası atınca mutlu oluyorum mesela. Luis Enrique'nin beni Barcelona'ya isteme sebebi az top kaybetmem, kazanma hırsım ve mücadelem… Beni bu yüzden istediğini söyledi. Onun beni neden istediğini inşallah sahada herkese göstereceğim. "



'KUR'AN RUHUMU DİNLENDİRİYOR'



"Bugünlerde Ahmet Ümit'in Elveda Gönlüm'ünü okuyorum. Ayrıca Allah kabul ederse her gün Kur'an okuyorum. Anlayarak okumaya çalışıyorum, mealiyle. Ruhumu dinlendiriyor. Ego, şöhret çok yüksek olunca inançlı olmalıyım ki kendimi frenleyebileyim. Yoksa dünyevi şeylerde kaybolup gitmemek imkansız. Tokyo'ya gidiyorsun, adamda Arda forması var. Japonya'da rahat yürüyebilmek için şapka takıyorum. İşte bu Arda senin çocukken tanıdığın Arda... Ben hep aynı Arda olduğuma inanıyorum. "

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Anahtar Kelimeler:
Arda TuranKuran-ı Kerim
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