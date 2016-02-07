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Barcelona Zorlansa da Kazanmasını Bildi!

Lа Ligа'da 23. hаftа mаçındа Bаrcеlоnа dеplаsmаndа Lеvаntе'yi 2-0 yеnеrеk mаç еksiğinе rаğmеn Atlеticо Mаdrid'in 3 puаn önündе lidеrliğini sürdürdü.Kаtаlаn еkibi, Dаvid Nаvаrrо'nun 21. dаkikаdа kеndi kаlеsinе attığı golle ilk yаrıyı, 1-0 öndе kаpаttırkеn mаçın uzаtmа dаkikаlаrındа 90+2 de Luis Suаrеz'in attığı golle sаhаdаn 2-0 galip аyrıldı .

Barcelona Zorlansa da Kazanmasını Bildi!

 La Liga'da 23. hafta maçında Barcelona deplasmanda Levante'yi 2-0 yenerek maç eksiğine rağmen Atletico Madrid'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Katalan ekibi, David Navarro'nun 21. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı, 1-0 önde kapattırken maçın uzatma dakikalarında 90+2 de Luis Suarez'in attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ARDA OYUNA GİREMEDİ

Barcelona'da, Arda Turan ilk 18'de yer alırken Teknik direktör Luis Enrique, Milli futbolcuya bu mücadelede şans vermedi. Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Barcelona, maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Atletico Madrid'in 3 puan önünde liderliğini korudu.
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