Barcelona Zorlansa da Kazanmasını Bildi!

La Liga'da 23. hafta maçında Barcelona deplasmanda Levante'yi 2-0 yenerek maç eksiğine rağmen Atletico Madrid'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Katalan ekibi, David Navarro'nun 21. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı, 1-0 önde kapattırken maçın uzatma dakikalarında 90+2 de Luis Suarez'in attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
ARDA OYUNA GİREMEDİ
Barcelona'da, Arda Turan ilk 18'de yer alırken Teknik direktör Luis Enrique, Milli futbolcuya bu mücadelede şans vermedi. Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Barcelona, maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Atletico Madrid'in 3 puan önünde liderliğini korudu.