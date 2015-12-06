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Barcelona'ye büyük şok! Valencia engeline takıldı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu. 59. Dakikada Suarez'in golüyle 1-0 öne geçen Barcelona 89. Dakikada Santi Mina'nın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Barcelona'ye büyük şok! Valencia engeline takıldı!

 İspanya La Liga'da 14. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta Valencia sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mestalla 'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Barcelona çok sayıda pozisyon yakalamasına rağmen son vuruşlarda başarılı olamazken Barca'nın golü 59. dakikada Suarez'den geldi. Barca'ya karşı iyi direnen Valencia'nın golünü 86. dakikada Santi Mina kaydetti. Ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kalede Bravo, geri dörtlüde Alves, Pique, Mascherano, Alba, orta sahada Rakitic, Busquets ve İniesta, forvette ise Messi, Suarez ve Neymar üçlüsü görev yaptı. Valencia'da yeni teknik direktör Gary Neville bu karşılaşmada takımın başında yer almazken, bu görevi 1 maçlığına Salvador Gonzalez üstlendi.

Valencia deplasmanından 1 puan alan Barcelona, 34 puanla liderliğini sürdürdü. Granada deplasmanında galip gelen Atletico Madrid ise puan farkını 2'ye indirdi.



MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER

Valencia ile Barcelona daha önce 170 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Barcelona rakibine 81 galibiyetle üstünlük kurarken Valencia 46 kez kazandı ve 43 maç berabere sona erdi. Valencia ev sahipliğinde oynanan 85 karşılaşmada ev sahibi 33 kez kazanırken misafir takım 32 kez galip geldi ve 20 maç berabere sonlandı.

Valencia, Barcelona ile oynadığı son 16 lig maçının birini kazanabildi 
Valencia evinde oynadığı son sekiz lig maçında Barcelona'yı yenemedi 
Son altı lig maçını kazanan Barcelona, bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa, Ekim 2013'ten bu yana en iyi galibiyet serisine imza atmış olacak (13).
Neymar bu sezon her 76 dakikada bir gol atıyor: Bu sezon La Liga'da en az 100 dakika sahada kalan oyuncular arasındaki en iyi ortalama bu.
Valencia'nın son 11 lig golünün 10'unda Paco Alcacer (beş gol, iki asist) ve Dani Parejo'nun (üç gol, iki asist) katkısı var.

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