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Barcelona'ya hakaret eden Sergi Guardiola kovuldu

Barcelona kulübü B takımı için 3 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı, bu futbolculardan Sergi Guardiola'nun 2 sene önce twitter üzerinden takıma hakaret ettiği anlaşılınca 7 saat içinde kovuldu

Barcelona'ya hakaret eden Sergi Guardiola kovuldu
 Barcelona kulübü B takımı için 3 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı, bu futbolculardan Sergi Guardiola'nun 2 sene önce twitter üzerinden takıma hakaret ettiği anlaşılınca 7 saat içinde kovuldu
İspanya, 24 yaşındaki bir oyuncunun 7 saat içinde Barcelona'dan gönderilmesini konuşuyor. Barcelona kulübü dün; Xemi, Moisés Delgado ve Sergi Guardiola adındaki 3 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu. Ancak sosyal medyada günümüzdeki hızlı etkisini yeniden gösterdi ve adeta Guardiola'nın takımdan kovulmasının sebebi oldu.

2 YIL ÖNCE HAKARET ETMİŞ

Barcelona'nın B takımı için transfer ettiği 24 yaşındaki forvet Sergi Guardiola'nın, 2013 yılında Real Madrid'i öven, Barcelona ve Katalunya'ya ise hakaret eden tweet'leri ortaya çıktı. Sosyal medyada bir anda yayılan tweet'ler saatler içerisinde Barcelona kulübüne de ulaştı.


YOLLAR RESMEN AYRILDI

Gelen tepkiler üzerine Barcelona kulübü, oyuncuyla yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Real Madrid fanatiği olduğu anlaşılan ve Barcelona'ya küfürler eden oyuncunun adındaki ironi ise gözlerden kaçmadı. Bilindiği üzere Segi Katalan kulübünün yıllarca sol bek mevkisinde ter dökerken, Guardiola da kulübün efsane orta sahalarından ve son yıllardaki başarılarda pay sahibi olan teknik direktörlerinden...
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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaSergi Guardiola
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