Barcelona tur kapısını ardına kadar araladı

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia'yı 7-0 mağlup etti.



Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7, 12, 83 ve 88. dakikalarda Luis Suarez, 29, 58 ve 74. dakikalarda da Lionel Messi kaydetti. Valencia'da Shkodran Mustafi, 45. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA SON GOLDE ASİST YAPTI

Bu arada karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Turan, 90 dakika boyunca forma giyerken, Luis Suarez'in attığı son golde asist yaptı. Milli futbolcu, 84. dakikada ise sarı kart gördü.

Karşılaşmanın rövanşı 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak ve İspanya Kral Kupası finale yükselen takım belli olacak.