Barcelona tur kapısını ardına kadar araladı

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia'yı 7-0 mağlup etti.
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia'yı 7-0 mağlup etti.
Kral kupası yarı final ilk maçında evinde Valencia ile karşılaşan Barcelona 7-0 kazanarak turun kapısını ardına kadar araladı, milli yıldızımız 90 dakika sahada kalırken 1'de asist yaptı
04 Şubat 2016 Perşembe 09:32
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia'yı 7-0 mağlup etti.