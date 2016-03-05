Barcelona tarihinde bir Türk!

Arda Turan, Barcelona'daki ilk golünü Rayo Vallecano deplasmanında attı. Temsilcimiz, Jeremy Mathieu'nun asistiyle Barcelona'nın 5. golünü atan isim oldu.
TARİHE GEÇTİ
Barcelona Kulübünün internet sitesinde yer alan habere göre ligde Rayo Vallecano fileleri havalandıran Arda Turan, Katalan ekibinin formasıyla gol atan 43. farklı ülke futbolcusu oldu.
27 ÜLKENİN FUTBOLCUSU KATKI SAĞLAMIŞ
Avrupa'nın 27 ülkeyle Barcelona'ya en fazla katkı sağlayan kıta olduğu listede, Türkiye'nin yanı sıra Angola, Kamerun, Arjantin, Brezilya, Şili, Bulgaristan, İskoçya, Galler, Venezuela, İsveç, Avusturya, İngiltere, Kamerun, Fildişi Sahili, Mali, Andorra, Meksika, Kosta Rika ve Filipinler gibi ülkelerden futbolcular yer aldı.
İLK YABANCI FUTBOLCU İSKOÇYA'DAN
İskoç Geordie Girvan, 1901'de kulüp adına gol kaydeden ilk yabancı oyuncu olarak dikkati çekerken, futbolcular arasında Arjantinli Lionel Messi, Brezilyalı Neymar, Şilili Alexis Sanchez, Bulgar Hristo Stoichkov, İsveçli Henrik Larsson, Avusturyalı Hansi Krankl, İngiliz Gary Lineker, Kamerunlu Samuel Eto'o, Malili Seydou Keita ve Fildişi Sahilli Yaya Toure ön plana çıktı.