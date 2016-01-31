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Barcelona Soyunma Odasında Büyük Sürpriz

Dün Arda Turan için iki duygulu an yaşandı, birincisi eski takımına karşı forma giymesi ikincisi ise doğum günü olmasıydı, Barcelonalı futbolcular Arda'nın doğum gününü soyunma odasında kutladı

Barcelona Soyunma Odasında Büyük Sürpriz

 La Liga’nın 22. haftasında Atletico Madrid engelini aşan Barcelonalı oyuncuların dün soyunma odasında Arda Turan’ın doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.

Maçın ardından soyunma odasında Arda Turan’a sürpriz yapan Barcelona futbolcular, 'İyi ki doğdun' şarkısı eşliğinde pasta kestiği bildirildi.

Brezilyalı yıldız Neymar, İnstagram’da Arda ile fotoğrafını yayınlayarak, "Doğum günün kutlu olsun, kardeşim. Tanrı seni kutsasın." dedi.

Arda ise Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Arda Turan mesajında, "Umarım bu yıl benim için ve kulübüm için harika olur. Tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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BarcelonaArda Turan
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