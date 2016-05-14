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Barcelona La Liga Şampiyonu Oldu
Katalanlar, Granada'yı Luis Suaeriz üç golüyle geçti. 91 puana ulaşarak Şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'da kutlamalar başladı.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 17:14
Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golleri 22, 38 ve 86. dakikalarda Luis Suarez kaydetti. Bu sonuçla Katalarlar, son 8 sezonunda 6. toplamda ise 24. La Liga şampiyonluğuna ulaştı.
Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid ise, La Liga'da sezonu 90 puanla 2. sırada tamamladı.
Bu arada milli futbolcu Arda Turan, Atletico Madrid ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Barcelona ile de La Liga şampiyonluğu yaşamış oldu.
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