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Barcelona Kulübünden Arda Turan'a Belgesel Jesti

Milli oyuncumuz Arda Turan için Barcelona kulübü bir jest yaparak resmi kanallarından Atletico Madrid maçı öncesi bir belgesel yayınlayacak

Barcelona Kulübünden Arda Turan'a Belgesel Jesti

 Barcelona'da forma giyen milli futbolcu ArdaTuran, 29. yaş gününde eski takımı Atletico Madrid'e karşı oynayacak. 



Arda, Katalan basınında yer alan bir açıklamasında, ''En iyi yaş günü hediyem Atletico maçını kazanmak olacak'' ifadesini kullandı. 



Özellikle bugünkü haberlerinde Türk futbolcuya geniş yer ayıran Katalan basını, Arda'nın hem saha içinde hem de dışındaki yaşantısını anlatarak, ''Bayrampaşa'nın kahramanı'' yorumunu yaptı.



ARDA TURAN BELGESELİ PAZAR 22:00'DE



Arda'yı son günlerde ön plana çıkaran Barcelona Kulübü de milli futbolcuyla ilgili bir belgesel hazırladığını duyurdu. Arda'nın bu zamana kadarki kariyeri, ailesi ve Bayrampaşa'daki çocukluk dönemine ait röportajların da yer aldığı belgeselin, pazar günü TSİ 22.00'de Barça TV'de yayınlanacağı bildirildi.

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BarcelonaArda Turan
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