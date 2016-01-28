Barcelona krallar gibi yarı finalde

İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
Arda Turan'ın hastalığı nedeniyle oynadığı karşılaşmada Barcelona Athletic Bilbao'yu 3-1 yenerek kral kupasında yarı finale adını yazdırdı
28 Ocak 2016 Perşembe 08:54
İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.