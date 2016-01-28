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Barcelona krallar gibi yarı finalde

Arda Turan'ın hastalığı nedeniyle oynadığı karşılaşmada Barcelona Athletic Bilbao'yu 3-1 yenerek kral kupasında yarı finale adını yazdırdı

Barcelona krallar gibi yarı finalde

 İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

İLK MAÇI DA KAZANMIŞTI

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Barça, Nou Camp Stadı'nda çok zorlanmasına rağmen galip gelmesini bildi. Bask temsilcisi, 12. dakikada Williams ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 2. yarıda toparlanan Barcelona, 53. dakikada Suarez, 81. dakikada Pique ve 91. dakikada Neymar ile 3 gol buldu.

Milli yıldız Arda Turan hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.

CELTA VİGO, ATLETİCO'YU KUPA DIŞINA İTTİ

Akşam oynanan bir diğer çeyrek final karşılaşmasında Celta Vigo, Atletico Madrid'i kendi evinde 2-3 mağlup etti. İlk maçta 0-0 beraber kalan Celta, yarı finale yükselen 2. takım oldu.

Vicente Calderon Stadı'nda Celta Vigo'nun golleri 21. ve 63. dakikalarda Pablo Hernandez ve 55. dakikada Guidetti'den gelirken, Atletico'nun gollerini 28. dakikada Griezmann ve 80. dakikada Correa attı. Kral Kupası çeyrek finalinde bugün Mirande-Sevilla ve Las Palmas-Valencia maçları oynanacak.
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