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Barcelona her hafta farkı açıyor!

Lа Ligа'da lidеr Bаrcеlоnа, еvindе Sеvillа'yı 2-1 yеnеrеk ezeli rаkibi Real Madrid'lе puаn fаrkını 12'yе yüksеltti

Barcelona her hafta farkı açıyor!

 İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla'yı 2-1 yendi.

Nou Camp Stadı'nda oynanan maçta Barcelona teknik direktörü Luis Enrique, Dani Alves, Mascherano, Rakitic ve Iniesta'ya yedekler arasında yer verdi. Luis Enrique, savunmada Alves'in yerine Aleix Vidal'i, Mascherano'nun yerine de Mathieu'yu oynatıp, orta sahadaki üçlüyü Sergi Roberto, Busquets ve Arda Turan ile kurdu.

VITOLO SEVILLA'YI ÖNE GEÇİRDİ

Sevilla, karşılaşmanın 20. dakikasında Vitolo ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik golü 31. dakikadaki serbest vuruşta Lionel Messi'den geldi. 1-1'lik skorla sona eren ilk yarıda ev sahibi Barcelona topa en çok sahip olan, daha atak oynayan ve 1 şutu direkten dönen taraf olsa da Sevilla'nın da tehlikeli ataklar yaptığı görüldü.

PIQUE EŞİTLİĞİ BOZDU

Barcelona, ikinci yarının hemen başında, 48. dakikada Pique'nin golüyle 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra daha rahat bir futbol oynayan Barcelona, Luis Suarez ve Neymar ile farkı artırmaya çalışsa da kaleci Rico'yu geçmeyi başaramadı. Karşılaşma 2-1 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona erdi.

ARDA 64. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Bu arada Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, 64. dakikada yerini Andres Iniesta'ya bıraktı.

Barcelona, Sevilla karşısında aldığı galibiyetle puanını 66'ya çıkararak, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Barcelona ayrıca peş peşe oynadığı maçlarda yenilmezlik rekorunu 34 maça çıkardı.

MADRID 12 PUAN GERİDE

Madrid derbisini kaybeden Real Madrid ise lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde kalarak, şampiyonluk yarışından çok uzaklaştı.
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