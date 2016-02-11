Barcelona finale rekorla kaldı!

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, Mestalla Stadı'nda oynanan maçta Valencia ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ilk karşılaşmayı 7-0 kazanmasından dolayı finale adına yazdırdı.



BARCELONA GENÇ İSİMLERE YER VERDİ

Maçta Valencia'nın golünü 39. dakikada Negredo atarken, müsabakaya yedeklerden kurulu bir kadroyla çıkan Barcelona'nın golü ise 84. dakikada Wilfrid Kaptoum'dan geldi. "Barcelona B" takımında oynayan ancak diğer 4 takım arkadaşı gibi teknik direktör Luis Enrique tarafından bu maç için A takıma çağrılan 19 yaşındaki Kaptoum, oyuna girdikten 3 dakikada sonra, kendisi gibi B takımdan gelen Douglas ve Camara'nın geliştirdiği pozisyonda topu ağlara gönderdi.

YILDIZ FUTBOLCULAR DİNLENDİRİLDİ

Barcelona'da Messi, Neymar, Luis Suarez, İniesta, Pique, Busquets gibi yıldız futbolcular dinlendirilerek Valencia maçı kadrosuna alınmazken, 7-0'lık maçın ilk 11'inden sadece 3 futbolcu (Ter Stegen, Aleix ve Mathieu) karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı. Ayağında hafif sakatlığı bulunan Arda Turan ise ligdeki Celta Vigo maçı düşünülerek tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

29 MAÇLIK YENİLMEZLİK REKORU

Barcelona, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak, 2010-2011 sezonunda Josep Guardiola ile kırdığı "en uzun süre yenilmezlik serisi yakalayan İspanyol kulübü" rekorunu bu kez teknik direktör Luis Enrique ile 29 maça çıkardı.

BARÇA'DAN REKOR

Katalan ekibi aynı zamanda 38. kezle Kral Kupası'nda en çok final oynayacak takım olma rekorunu da kırdı. Barcelona bundan önce bu rekoru Athletic Bilbao ile paylaşıyordu. Kral Kupası'nın son şampiyonu ve 27 kezle en çok kazananı Barcelona, bu kupada peş peşe 3. kez finale kalma başarısını da gösterdi.

VALENCIA TARAFTARINDAN PROTESTO

Valencialı taraftarların takımlarına karşı olan protestoları bu maçta da öne çıktı.

Valencialı taraftarların büyük bölümü, futbolcular, teknik direktör Neville ve kulüp yönetimini protesto etmek için maça gitmeyerek, tribünleri boş bıraktı. Valencia'nın fanatik taraftar grupları, Mestalla Stadı önünde toplanıp maç boyunca stat dışından takımları aleyhine tezahüratta bulunup, teknik direktör Neville'ın istifasını istedi.

SON FİNALİST BUGÜN BELLİ OLACAK

Kral Kupası'nın diğer finalisti ise Celta-Sevilla maçından sonra belli olacak. Sevilla sahasında oynadığı ilk maçı 4-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.

Kral Kupası'nın finali 21 Mayıs'ta tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmanın yapılacağı stat henüz belirlenmedi. Barcelona'nın finali Santiago Bernabeu Stadı'nda oynamak istediği öne sürülürken, Real Madrid kulübünün buna izin vermeyeceği yorumları yapılıyor.