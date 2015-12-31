Barcelona direklere rağmen dörtledi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. hafta maçında Barcelona, sahasında Real Betis'i 4-0 yendi. Bu galibiyetle ligde bir maç eksiği olmasına rağmen averajla liderliğini sürdüren Katalan ekibi, seremoniye 2015 yılında kazandığı 5 kupayla çıktı.



BETIS KENDİ KALESİNİ VURDU

Nou Camp Stadı'nda oynanan maçta Barcelona'nın ilk golü 30. dakikada geldi. Bu dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Neymar'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Rakitic'in hamle yapmak istediği topa müdahale eden Real Betis'in savunma oyuncusu Heiko Westermann, ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. Ev sahibi takım, bu golden 3 dakika sonra yıldız oyuncusu Messi'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

SUAREZ'DEN İKİ GOL

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Barcelona, 46. dakikada Luis Suarez'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Katalan ekibi, 83. dakikada Neymar'ın şık pası sonrası Suarez'in ayağından bulduğu ikinci golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

5 TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Maçta 5 topu da direkten dönen Barcelona, puanını 38'e çıkararak, bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 20 puan ve averajla 12. sırada yer aldı.

REAL MADRID'İ SOLLADI

Barcelona, Real Betis karşısında bulduğu gollerle 2015 yılını 180 golle tamamladı.

Katalan ekibi, 2014 yılını 178 golle kapatan Real Madrid'i geride bıraktı.

MESSI 500. MAÇINA ÇIKTI

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Barcelona ile 500. resmi maçına çıktı.

Katalan ekibinde 2004 yılından beri forma giyen Messi, Real Betis maçında attığı golle 425. kez ağları havalandırdı.