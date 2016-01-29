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Barcelona'dan Türkiye'de ki taraftarlarına büyük jest

Barcelona kulübü Türkiye'de ki taraftarlarına özel Twitter hesabı açtığını duyurdu, bu hesaptan Türkçe yayın yapacak olan hesap tüm bilgileri buradan paylaşacak

Barcelona'dan Türkiye'de ki taraftarlarına büyük jest
 Milli yıldız Arda Turan'ın forma giydiği Barcelona futbol kulübü, "@fcbarcelona_tr" hesabını açtıklarını belirterek, önümüzdeki günlerde Türkçe web sayfasının da müjdesini verdi.
TÜRKÇE DE EKLENMİŞ OLACAK

Barcelona resmi web sayfasında 2015/2016 sezonu sonuna kadar mevcut Katalanca, İspanyolca, İngilizce, Çince, Fransızca, Portekizce, Endonezyaca, Arapça ve Japoncaya Türkçe de eklenmiş olacak.
TARİHİN EN ÇOK ETKİLEŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan'ın transferini açıklayan Twit'in Barça tarihinin en çok etkileşimini (42 bin RT ve 36 bin like) meydana getirdiğini bilgisini verdi.
Twitter'in yanı sıra Türkçe Facebook sayfası da yolda.

Türkiye'yi stratejik marketlerden biri olarak gören Barça, Turk Telecom, Beko ve Lassa Tyres şirketleri ile anlaşmalar yaptıklarını hatırlattı.
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