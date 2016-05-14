Barcelona'da Şampiyonluk Kutlaması Yapılmayacak!

Avrupa'daki terörizm tehdidi, Barcelona Kulübünün olası İspanya Birinci Futbol Ligi ( La Liga ) şampiyonluğunda yapacağı kutlamaları da etkiledi.

Katalan basını, Barcelona Kulübü ve Barcelona Belediyesi'nin olası lig şampiyonluğuyla ilgili bir toplantı yaptığını yazıp, güvenlik gerekçesiyle olası tüm şampiyonluk kutlamaları için iptal kararının çıktığını duyurdu.

Belediye kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, La Liga'nın son haftasında yarın deplasmanda Granada ile oynayacak lider Barcelona'nın şampiyon olması halinde hiçbir kutlama yapılmayacağı bildirildi.

Barcelona Kulübünün, ilk olarak cumartesi akşamı takımın Granada'dan döndüğünde havaalanından üstü açık otobüsle küçük bir şehir turu yapmasını planladığı ancak istihbarat birimlerinden gelen terörizm tehdidi uyarısı sonrasında bu ve diğer tüm kutlamaların iptal edildiği belirtildi.

Barcelona'nın olası şampiyonluk kutlamalarının, 22 Mayıs'ta oynanacak Kral Kupası finalinin kazanılması halinde yapılacağı öne sürüldü.