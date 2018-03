Barcelona'da Luis Enrique'den Arda Turan açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın Atletico Madrid ile karşılaşacak Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, rakiplerini yenmek için çok iyi bir oyun sergilemeleri gerektiğini söyledi.



Evinde oynadığı ilk maçta 2-1'lik skor avantajı elde eden Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, düzenlediği basın toplantısında "Atletico'ya karşı kazanmakta hep zorlandık. Yarın kazanmak için de çok büyük bir maç çıkarmalıyız. Barcelona, yarınki Atletico maçı gibi büyük maçlara göğüs germeyi bilir" diye konuştu.



Sezonun en önemli maçına çıktıklarını düşünmediğini vurgulayan Enrique, "Kazanmaya çalışacağız. Fiziksel olarak iyi durumdayız. Bu takım her türlü atmosferde rekabet etti. Yarın kazanıp üzerimizdeki şüpheleri kaldırmaya çalışacağız. İyi şeyler yapınca her şey unutulur" değerlendirmesini yaptı.



İspanyol teknik adam, Barcelona formasıyla ilk defa eski takımı Atletico Madrid'e karşı Vicente Calderon Stadı'nda maça çıkacak milli futbolcu Arda Turan'ın, son dönemlerde İspanyol basınında sertçe eleştirilmesiyle ilgili yöneltilen soruya, "Arda, Türkiye'de de eleştiriliyor. Bu futbolun bir parçası. Arda'dan memnunum. Onu her zaman hevesli görüyorum. Çalışmaktan memnun ve ben de onun bizimle olmasından memnunum" cevabını verdi. Enriuqe "Bir, iki ve ya üç kişiyle maç kazanıldığını düşünmek doğru değil. Aynı şekilde bir mağlubiyette birilerini işaret etmekte doğru değil" diye yanıt verdi.



Atletico Madrid cephesi



Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise "Bizim gücümüz onların bizden daha güçlü olduğunu bilmemiz" dedi.



Barcelona'nın her zamanki oyununu oynayacağını düşündüklerini dile getiren Simeone, "Maçı istediğimiz yere taşımak zorundayız. Bu da elbette temposu yüksek bir futbol ve rakibe çok yakın oynayıp sahada boş alan bırakmamak demek" ifadelerini kullandı.



Vicente Calderon Stadı'nda taraftarların tam desteğine ihtiyacı olacaklarını vurgulayan Arjantinli çalıştırıcı, "Atleticolu olmak asla kaybettiğini düşünmemek, zorluklarla mücadele etmek, rekabetçi, azimli olmak ve bizden daha güçlü rakipler olduğunu bilmek demektir" görüşünü savundu.



İlk maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı olan ve yarınki maçta oynamayacak Fernando Torres'in yokluğunu doldurmak zorunda olduklarını belirten Simeone, "Carrasco da Correa da Luciano da hazır. Koke'yi de öne alabiliriz. 4-4-2, 4-3-3 veya 4-2-3-1 oynayabiliriz. Her türlü dizilimi deneyeceğiz" yorumunu yaptı.



Muhtemel ilk 11'ler



Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Godin, Filipe, Lucas, Augusto, Koke, Gabi, Saul, Griezmann, Carrasco

Barcelona: Ter Stegen, Alves, Pique, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Luis Suarez



İlginç istatistikler



Barcelona, Atletico Madrid'e karşı Vicente Calderon'da oynadığı son 3 maçı da kazandı.



Atletico Madrid, Avrupa'da oynadığı eleme turu maçlarının 11'inde deplasmanda yenilmesine rağmen sahasında galip gelerek rakibini eledi. Atletico, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybettiği 6 maçın 5'inde de tur atlamayı başardı.



Vicente Calderon Stadı'nda bugüne kadar oynanan 109 Atletico Madrid-Barcelona maçının 50'sini Atletico, 36'sını Barcelona kazanırken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Barcelona, Avrupa kupalarında evinde galip geldiği 40 maçın 38'inde turu geçen taraf oldu.



Diego Simone, Atletico Madrid'in başında çıktığı 15 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının 11'ini kazandı.



Toplam 10 kartın (9 sarı, 1 kırmızı) çıktığı ilk maç, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok kart gösterilen karşılaşma oldu.



Diego Simeone, Atletico Madrid Teknik Direktörü olarak Barcelona'ya karşı oynadığı 16 maçın sadece 1'inde galibiyet gördü, Luis Enrique'nin yönettiği Barcelona'ya karşı ise hiç galibiyet alamadı.