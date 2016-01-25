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Barcelona'da Arda Turan'a nazar değdi

Milli yıldızımız Arda Turan Barcelona'da oynadığı başarılı karşılaşmaların ardından büyük bir övgü toplamayı başarmıştı, son gelen haberlere göre ateşi çıkan yıldız oyuncu bugünkü idmanda yer alamadı

Barcelona'da Arda Turan'a nazar değdi

 İspanya La Liga'da Malaga karşısında 90 dakika forma giyen milli futbolcu Arda Turan, yüksek ateş nedeniyle bugünkü antrenmanı kaçırdı. Barcelona'nın başarılı oyuncusu Arda Turan takımın Athletic Bilbao'yla yapacağı Kral Kupası mücadelesi hazırlıklarını aksatmak zorunda kaldı.

İDMANDA YER ALMADI

La Liga'da Malaga ile deplasmanda oynadıkları maçta iyi bir futbol ortaya koyan ve 90 dakika forma giyen yıldız oyuncu, yüksek ateşten dolayı bugünkü idmanda yer alamadı.
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