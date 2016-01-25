Barcelona'da Arda Turan'a nazar değdi

İspanya La Liga'da Malaga karşısında 90 dakika forma giyen milli futbolcu Arda Turan, yüksek ateş nedeniyle bugünkü antrenmanı kaçırdı. Barcelona'nın başarılı oyuncusu Arda Turan takımın Athletic Bilbao'yla yapacağı Kral Kupası mücadelesi hazırlıklarını aksatmak zorunda kaldı.
İspanya La Liga'da Malaga karşısında 90 dakika forma giyen milli futbolcu Arda Turan, yüksek ateş nedeniyle bugünkü antrenmanı kaçırdı. Barcelona'nın başarılı oyuncusu Arda Turan takımın Athletic Bilbao'yla yapacağı Kral Kupası mücadelesi hazırlıklarını aksatmak zorunda kaldı.