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Barcelona'da Ahmet Bulut krizi

Barcelona'da tam anlamıyla Ahmet Bulut krizi yaşanıyor, Katalan ekibi sözleşmede geçen komisyonu Arda Turan'ın menajerine ödemeyi reddedince konu İspanya Futbol Federasyonu'na taşındı.

Barcelona'da Ahmet Bulut krizi

 Barcelona formasıyla ilk maçına çıkan ve Espanyol karşısında 68 dakika sahada kalan Arda Turan'ın sözleşmesinde kriz çıktı. İspanya basınından Diariogol sitesinin haberine göre; Arda Turan'ın sözleşmesindeki bürokratik işlemler konusunda Barcelona ile kriz yaşayan menajer Ahmet Bulut, konuyu İspanya Futbol Federasyonu'na taşıdı.


BARCELONA KOMİSYON ÖDEMEYİ REDETTİ

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile Barcelona arasındaki krizin sebebi ne? İspanya'da değişen maliye kurallarına göre menajerlik işlerinin sadece şirketler tarafından yönetilebildiğini belirten Barcelona, Arda Turan'ın sözleşmesindeki komisyonları Ahmet Bulut'a ödemeyi reddetti.

MENAJERİ ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan 6 ay önce yapılan anlaşmaya uyulmaması nedeniyle hakkını sonuna kadar arayacağını ifade eden Ahmet Bulut, konuyu federasyona taşımaya karar verdi.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile Barcelona arasındaki anlaşmazlığın sonucu merak konusu oldu.
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BarcelonaArda TuranAhmet Bulut
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