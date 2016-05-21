Barcelona Arda Turan Hakkında Kritik Kararını Verdi

29 yaşındaki oyuncuya İngiltere’den Arsenal ve Manchester United’ın yanı sıra Arap ülkelerinden ve Çin’den de ekonomik açıdan süper transfer teklifleri geldiği bildirildi.

Barcelona'nın transfer cezası nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Arda Turan, ikinci yarıda görev aldığı 25 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.

Katalan kulübü, Atletico Madrid'den transfer ettiği Arda Turan için 34 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bonuslarla birlikte bu rakam 40 milyon Euro civarına yükseldi.



Barcelona'daki kariyerine son derece parlak bir başlangıç yapan Arda, daha sonraki maçlarda yeterince sorumluluk almadığı gerekçesiyle eleştirilmiş ve İspanyol gazeteleri tarafından 'La Liga'nın en kötü 11'ine seçildi.

Bir türlü takıma adapte olamayan Arda’nın sadece 9 lig maçında forma giydiği ve ona gelecek teklifleri Katalan ekibinin dinlemeye hazır olduğu yazıldı.