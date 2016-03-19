Barcelona ''Arda bizim şansımız'' dedi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekiminde Barcelona'yı temsil eden Bordas, Atletico Madrid eşleşmesi sonrasında her iki takımda da oynayan Arda Turan hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Bordas, "Arda Turan'a sahip olmamız bu eşleşmede bizim için bir şans. Çünkü bu kupada Atletico ile son eşleşmemizde Arda orada forma giyiyordu ve onlar kazanmıştı." dedi.



"Arda şimdi bizim oyuncumuz ve Barcelona'ya çok iyi uyum sağlayan bir futbolcu." diyen Bordas, "Ona sahip olmak bizim için bir şans." ifadesini kullandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2013-2014 sezonunda Ardalı Atletico Madrid, Barcelona'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla çeyrek finalde elemişti.