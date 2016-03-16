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Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal ile yapılan rövanş maçını 3-1 kazanan Barcelona çeyrek finali garantiledi.

Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı
Barcelona 3 - 1 Arsenal
18' 1 - 0 Neymar
51' 1 - 1 Mohamed Elneny
65' 2 - 1 Luis Suarez
88' 3 - 1 Lionel Messi

La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona, Premier League'de şampiyonluk umudunu sürdüren Arsenal'i Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında ağırladı.

İki takım arasında Londra'da yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Barça, evine büyük bir avantajla dönmüştü.

Milli futbolcumuz Arda Turan'ın yedekler arasında yer aldığı maçın 18. dakikasında Brezilyalı yıldızı Neymar ile golü bulan Barcelona, soyunma odasına da 1-0 önde gitti.

51. dakikada Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny'nin şık golüyle soka denge getiren Arsenal, 65. dakikada muhteşem bir gole imza atan Uruguaylı yıldız Suarez'e engel olamadı ve Ktalan devi 2-1'i yakaladı.

77. dakikada Rakitic'in yerine oyuna dahil olan Arda, Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Arda, 79. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

88. dakikada sahneye çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi ile kapanışı yapan Barcelona sahadan 3-1 galip ayrıldı. Rakibine toplamda 5-1'lik üstünlük sağlayan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.
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