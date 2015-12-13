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Barcelona 8 Gündür Kayıplarda

İspanya'nın La Liga ekiplerinden Barcelona üst üste alınan galibiyetlerin ardından 8 günde oynadığı 2 karşılaşmada puan kaybetmesi moralleri bozdu

Barcelona 8 Gündür Kayıplarda
 İspanya'nın La Liga ekiplerinden Barcelona üst üste alınan galibiyetlerin ardından 8 günde oynadığı 2 karşılaşmada puan kaybetmesi moralleri bozdu
La Liga ekiplerinden Barcelona, ligde 8 günde çıktığı 2 karşılaşmada toplam 4 puan kaybetti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da, puan kaybı sürüyor. Ligin 15. haftasında dün sahasında Deportivo ile karşılaşan Katalan ekibi, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan oyunun son bölümünde yediği gollerle 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta ise Valencia deplasmanında 2 puan kaybeden Luis Enrique'nin öğrencileri, 8 gün içinde çıktığı 2 karşılaşmada toplam 4 puan kayıp yaşadı.

Barcelona, 35 puanla liderliğini sürdürürken, Katalan ekibinin 3 puan gerisinde ve bir maç eksiği bulunan Atletico Madrid, bugün sahasında karşılaşacağı Athletic Bilbao'yu mağlup etmesi halinde zirveye ortak olacak. - İSTANBUL
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